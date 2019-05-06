Трамп посоветовал спецпрокурору Мюллеру не давать показания в Конгрессе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не следует давать показания в Конгрессе по расследованию о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Twitter 5 мая.

По мнению Трампа, доклад Мюллера не дает окончательного ответа на вопрос, препятствовал ли президент США ходу расследования его возможных связей с Россией, а демократы якобы пытаются переписать его.

"После того как потратили за два года более 35 млн долларов, опросили более 500 человек при помощи 18 разъяренных демократов, ненавидящих Трампа, и 49 агентов ФБР - все вылилось в доклад объемом более 400 страниц, который показывает, что заговора не было. Так зачем же демократам в Конгрессе теперь нужны показания Роберта Мюллера?" - написал Трамп.

Он добавил, что "никакого преступления не было" и Мюллеру не следует давать показания.

"Не было никакого преступления, разве что с другой стороны (невероятно, но это в докладе не отмечено), как не было и заговора. Бобу Мюллеру не следует давать показания", - написал Трамп.

Напомним, ранее член Конгресса США, который входит в состав юридического комитета нижней палаты, Дэвид Сисилини заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который завершил расследования о вмешательстве РФ в выборы США, выступит на слушаниях Конгресса.