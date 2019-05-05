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Спецпрокурор Мюллер даст показания в Конгрессе США

Новости » Политика    05.05.2019 - 21:29
Спецпрокурор Мюллер даст показания в Конгрессе США
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Выступление Мюллера в Конгрессе запланировано на 15 мая 2019

Член Конгресса США, который входит в состав юридического комитета нижней палаты, Дэвид Сисилини заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который завершил расследования о вмешательстве РФ в выборы США, выступит на слушаниях Конгресса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Сисилини заявил, что ориентировочная дата выступления Мюллера установлена на 15 мая. Он добавил, что представитель спецпрокурора дал согласие на то, чтобы ответить на вопросы законодателей.

"Мы думаем, что американский народ имеет право получать отклики непосредственно от него", - заявили Сисилини.

Также он добавил, что у них нет абсолютной гарантии, что Мюллер придет в Конгресс, но так как Белый дом еще никогда не препятствовал попыткам спецпокурора дать показания конгрессменам, то они надеятся, что это не изменится.

Ранее РБК-Украина сообщало, что генпрокурор США отказался от дачи показаний в Палате представителей. Председатель комитета Палаты представителей Джеролд Надлер заявил, что генеральный прокурор США Уильям Барр не появится на слушаниях по поводу доклада спецпрокурора Мюллера.

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