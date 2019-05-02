Генпрокурор США отказался от дачи показаний в Палате представителей

Фото: Уильям Барр (архивное фото)

В Палате представителей считают, что Барр боится вопросов по поводу публикации отчета расследования Мюллера

Председатель комитета Палаты представителей Джеролд Надлер заявил, что генеральный прокурор США Уильям Барр не появится на слушаниях по поводу доклада спецпрокурора Мюллера в четверг, 2 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Надлер рассказал, что Барр может "боятся" вопросов, которые ему могут задать законодатели Демократической партии в связи с публикацией отчета о результатах "российского расследования". По его мнению, генпрокурор опасается от дачи показаний, учитывая то, "насколько нечестно он себя повел".

Также Надлер заявил, что он продолжит контакты с генпрокуророрм и будет пытаться найти разумное решение, чтобы получить полный текст отчета и основных доказательств.

В то же время законодатель Хаким Джеффрис заявил, что конгрессмены будут вынуждены вызвать генпрокурора для дачи показаний при помощи повестки. Это может произойти, если он все же не появится на слушании.

"Он может сбежать, но спрятаться ему не удастся", - заявил Джеффрис.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Генеральный прокурор США Уильям Барр во время слушаний в комитете Сената по вопросам юстиции опроверг критику в свой адрес из-за отчета спецпрокурора Роберта Мюллера. Барр решительно стал на защиту своего письменного заключения на четырех страницах о результате расследования спецпрокурора Мюллера возможных связей между командой Дональда Трампа и российскими чиновниками во время президентской кампании 2016 года.