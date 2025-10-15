Трамп посмертно нагородив Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи

Церемонія відбулася в нещодавно оновленому Рожевому саду Білого дому.

Нагороду отримала вдова Чарлі Кірка Еріка.

На церемонії Трамп назвав Кірка "безстрашним борцем за свободу", "лідером, який надихнув наступне покоління" та американським патріотом.

Президент США розповів, що він "мчав через півсвіту" із Близького Сходу, щоб вручити нагороду саме у день народження Чарлі Кірка. За його словами, спочатку він збирався зателефонувати вдові з проханням перенести церемонію, але в нього "забракло на це сміливості".

Як був убитий Чарлі Кірк

Як повідомлялось, Чарлі Кірк отримав поранення 10 вересня на дебатах в Університеті Юти. Просто під час виступу в активіста вистрелили.

Пізніше NBC News із посиланням на представника Університету повідомило, що пораненого Кірка разом із його охороною швидко забрали з місця події. Постраждалого відвезли до лікарні. Згодом він помер.

Дональд Трамп у соцмережі Truth Social закликав усіх молитися за "чудового хлопця".

Цього ж дня правоохоронці затримали підозрюваного, але під час допиту з'ясувалося, що це не він. Наступного дня, 11 вересня, підозрюваний Тайлер Робінсон здався поліції і був заарештований. Його помістили у в'язницю округу Юта без права виходу під заставу.