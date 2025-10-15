RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп посмертно наградил Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

Фото: Чарли Кирк (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил активиста и публициста Чарли Кирка высшей гражданской наградой США - Президентской медалью Свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Церемония состоялась в недавно обновленном Розовом саду Белого дома.

Награду получила вдова Чарли Кирка Эрика.

 

На церемонии Трамп назвал Кирка "бесстрашным борцом за свободу", "лидером, который вдохновил следующее поколение" и американским патриотом.

Президент США рассказал, что он "мчался через полмира" с Ближнего Востока, чтобы вручить награду именно в день рождения Чарли Кирка. По его словам, сначала он собирался позвонить вдове с просьбой перенести церемонию, но у него "не хватило на это смелости".

Как был убит Чарли Кирк

Как сообщалось, Чарли Кирк получил ранение 10 сентября на дебатах в Университете Юты. Прямо во время выступления в активиста выстрелили.

Позже NBC News со ссылкой на представителя Университета сообщило, что раненого Кирка вместе с его охраной быстро забрали с места происшествия. Пострадавшего отвезли в больницу. Впоследствии он скончался.

Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал всех молиться за "замечательного парня".

В этот же день правоохранители задержали подозреваемого, но во время допроса выяснилось, что это не он. На следующий день, 11 сентября, подозреваемый Тайлер Робинсон сдался полиции и был арестован. Его поместили в тюрьму округа Юта без права выхода под залог.

 

Кто такой Кирк

Чарльз (Чарли) Джеймс Кирк - известный американский консервативный активист, публицист и медиаперсона. Он родился в 1993 году в пригороде Чикаго, Иллинойс.

В 2012 году Кирк соучредил организацию Turning Point USA (TPUSA), которая сегодня стала крупнейшим студенческим движением консервативного направления в США, представлена на тысячах кампусов и имеет миллионы последователей в соцсетях.

Он неоднократно выступал на Fox News и других консервативных платформах, позиционируя себя как критика Республиканской партии.

Чарли Кирк критиковал любую военную помощь Украине от США, а также крайне негативно высказывался о президенте Украины Владимире Зеленском, обвиняя его в том, что он якобы не хочет заканчивать войну с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп