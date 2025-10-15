Трамп посмертно наградил Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

Церемония состоялась в недавно обновленном Розовом саду Белого дома.

Награду получила вдова Чарли Кирка Эрика.

На церемонии Трамп назвал Кирка "бесстрашным борцом за свободу", "лидером, который вдохновил следующее поколение" и американским патриотом.

Президент США рассказал, что он "мчался через полмира" с Ближнего Востока, чтобы вручить награду именно в день рождения Чарли Кирка. По его словам, сначала он собирался позвонить вдове с просьбой перенести церемонию, но у него "не хватило на это смелости".

Как был убит Чарли Кирк

Как сообщалось, Чарли Кирк получил ранение 10 сентября на дебатах в Университете Юты. Прямо во время выступления в активиста выстрелили.

Позже NBC News со ссылкой на представителя Университета сообщило, что раненого Кирка вместе с его охраной быстро забрали с места происшествия. Пострадавшего отвезли в больницу. Впоследствии он скончался.

Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал всех молиться за "замечательного парня".

В этот же день правоохранители задержали подозреваемого, но во время допроса выяснилось, что это не он. На следующий день, 11 сентября, подозреваемый Тайлер Робинсон сдался полиции и был арестован. Его поместили в тюрьму округа Юта без права выхода под залог.