Трамп посмертно наградил Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил активиста и публициста Чарли Кирка высшей гражданской наградой США - Президентской медалью Свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Церемония состоялась в недавно обновленном Розовом саду Белого дома.
Награду получила вдова Чарли Кирка Эрика.
На церемонии Трамп назвал Кирка "бесстрашным борцом за свободу", "лидером, который вдохновил следующее поколение" и американским патриотом.
Президент США рассказал, что он "мчался через полмира" с Ближнего Востока, чтобы вручить награду именно в день рождения Чарли Кирка. По его словам, сначала он собирался позвонить вдове с просьбой перенести церемонию, но у него "не хватило на это смелости".
Как сообщалось, Чарли Кирк получил ранение 10 сентября на дебатах в Университете Юты. Прямо во время выступления в активиста выстрелили.
Позже NBC News со ссылкой на представителя Университета сообщило, что раненого Кирка вместе с его охраной быстро забрали с места происшествия. Пострадавшего отвезли в больницу. Впоследствии он скончался.
Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал всех молиться за "замечательного парня".
В этот же день правоохранители задержали подозреваемого, но во время допроса выяснилось, что это не он. На следующий день, 11 сентября, подозреваемый Тайлер Робинсон сдался полиции и был арестован. Его поместили в тюрьму округа Юта без права выхода под залог.
Чарльз (Чарли) Джеймс Кирк - известный американский консервативный активист, публицист и медиаперсона. Он родился в 1993 году в пригороде Чикаго, Иллинойс.
В 2012 году Кирк соучредил организацию Turning Point USA (TPUSA), которая сегодня стала крупнейшим студенческим движением консервативного направления в США, представлена на тысячах кампусов и имеет миллионы последователей в соцсетях.
Он неоднократно выступал на Fox News и других консервативных платформах, позиционируя себя как критика Республиканской партии.
Чарли Кирк критиковал любую военную помощь Украине от США, а также крайне негативно высказывался о президенте Украины Владимире Зеленском, обвиняя его в том, что он якобы не хочет заканчивать войну с Россией.