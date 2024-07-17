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Трамп про послаблення обмеження проти Путіна: не люблю санкції

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кандидат у президенти США Дональд Трамп прокоментував можливість послаблення санкцій проти Росії. Він заявив, що не є прихильником обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Трампа для Bloomberg.

Журналісти запитали Трампа, як він ставиться до послаблення санкцій проти Росії та диктатора Володимира Путіна у рамках так званої "угоди" щодо припинення війни в Україні, яку він хоче укласти. Колишній президент США заявив, що не любить санкції.

"Санкціями ми відштовхуємо від себе всіх, хто до нас наближається. Тому я не люблю санкції. Я вважав їх дуже корисними з Іраном, але з Іраном я навіть не потребував санкцій так сильно", - заявив він.

Варто додати, що під час свого президентства Дональд Трамп стверджував, що не розглядає можливість послаблення санкцій проти Росії. Він також ввів санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, до санкційного списку потрапили компанії, які надавали судна для будівництва трубопроводу.

 

Позиція Трампа щодо України

Колишній президент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом на президентських виборах від Республіканської партії. Вибори відбудуться у листопаді 2024 року.

Позиція Трампа щодо війни в Україні неоднозначна. Він заявляє, що нібито міг би закінчити війну ще до того, як займе крісло у Білому домі, а також критикує адміністрацію Джо Байдена.

При цьому Трамп виступає проти збільшення допомоги Україні. На його думку, допомога нібито має надаватися у вигляді позики, а не "у подарунок".

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд Трамп