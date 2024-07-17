Трамп об ослаблении ограничения против Путина: не люблю санкции

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал возможность ослабления санкций против России. Он заявил, что не является сторонником ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа для Bloomberg.
Журналисты спросили Трампа, как он относится к ослаблению санкций против России и диктатора Владимира Путина в рамках так называемого "соглашения" о прекращении войны в Украине, которое он хочет заключить. Бывший президент США заявил, что не любит санкции.
"Санкциями мы отталкиваем от себя всех, кто к нам приближается. Поэтому я не люблю санкции. Я считал их очень полезными с Ираном, но с Ираном я даже не нуждался в санкциях так сильно", - заявил он.
Следует добавить, что во время своего президентства Дональд Трамп утверждал, что не рассматривает возможность ослабления санкций против России. Он также ввел санкции против газопровода "Северный поток-2". В частности, в санкционный список попали компании, предоставлявшие суда для строительства трубопровода.
Бывший президент США Дональд Трамп стал официально кандидатом на президентских выборах от Республиканской партии. Выборы пройдут в ноябре 2024 года.
Позиция Трампа по поводу войны в Украине неоднозначна. Он заявляет, что якобы мог бы окончить войну еще до того, как займет кресло в Белом доме, а также критикует администрацию Джо Байдена.
При этом Трамп выступает против увеличения помощи Украине. По его мнению, помощь якобы должна предоставляться в виде кредита, а не "в подарок".
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