Трамп поскаржився, що Зеленський забирав гроші в США, як цукерки в дитини

Журналістка запитала Трампа, що саме його розізлило під час зустрічі з українським президентом у Білому домі.

Трамп заявив, що Зеленський нібито "забирав гроші в США" за час правління його попередника експрезидента Джо Байдена.

"Те, що він (Зеленський, - ред.) зробив, було схоже на те, як відібрати цукерку у дитини. Він розумний хлопець, і він жорсткий хлопець. І він забрав гроші з цієї країни (США, - ред.) за Байдена, як цукерку у дитини", - сказав американський лідер.

Президент США розповів, що не вважає українського президента достатньо вдячним.

"Ми дали йому 350 млрд доларів, а він говорить про те, що вони (українці, - ред.) воювали, і вони дійсно воювали... Це хоробрість, тому що хтось повинен використовувати цю зброю", - розповів політик.

Водночас американський лідер вчергове повторив, що саме за його каденції Україна вперше отримала переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, і що якби він був у владі, то повномасштабне вторгнення РФ би не розпочалося.