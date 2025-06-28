Трамп посилює тиск: зі США можуть вислати півмільйона мігрантів із Гаїті

Сполучені Штати завершують міграційні програми для країн, що перебувають у кризі. Громадяни Гаїті можуть бути депортовані вже восени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про припинення дії тимчасового захисту від депортації (Temporary Protected Status, TPS) для громадян Гаїті.
Міністр національної безпеки Крісті Ноем припинить дію TPS для приблизно 521 тисячі гаїтян з 2 вересня 2025 року. Раніше цього року вона вже скоротила термін дії програми, а також оголосила про завершення TPS для близько 350 тисяч венесуельців та кількох тисяч громадян Афганістану і Камеруну.
У Міністерстві зазначили, що наразі умови в Гаїті дозволяють громадянам безпечно повертатися додому, однак не уточнили, які саме фактори свідчать про покращення ситуації.
Правозахисні організації, у свою чергу, наголошують, що гуманітарна ситуація у країні залишається критичною. У Гаїті з 2016 року не проводилися загальнонаціональні вибори, а столиця Порт-о-Пренс перебуває під фактичним контролем збройних угруповань.
Попри це, адміністрація Трампа призупинила раніше обіцяне фінансування для підтримки місії ООН у Гаїті.
Зазначимо, що рішення щодо громадян Гаїті ухвалене на тлі посилення імміграційної політики адміністрації Трампа, спрямованої на обмеження як нелегальної, так і легальної міграції до США.
Верховний суд США 19 травня дозволив адміністрації скасувати дію TPS для громадян Венесуели, а 30 травня ухвалив окреме рішення, яким надав право негайно припинити інший гуманітарний статус - умовне звільнення (parole) - для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.
TPS - гуманітарна програма, запроваджена Конгресом США у 1990 році. Вона надає тимчасовий захист особам з країн, що постраждали від стихійних лих, збройних конфліктів або інших надзвичайних обставин.
За законодавством США, за два місяці до завершення дії статусу, міністр національної безпеки має ухвалити рішення про його продовження, розширення або припинення.
Після вступу Дональда Трампа на посаду президента США, було запущено масштабну імміграційну кампанію, в рамках якої влада почала активно розширювати межі чинного законодавства, нарощуючи темпи затримань в висилок нелегальних мігрантів.
Перші літаки з депортованими особами, переважно до країн Латинської Америки, вирушили зі США вже наприкінці січня.
З 23 березня Сполучені Штати відновили депортацію громадян Венесуели після досягнення відповідних домовленостей між двома країнами.
Окрім того, адміністрація Трампа застосовує "Акт про іноземних ворогів" від 1798 року як правове підґрунтя для висилки іноземців, підозрюваних у причетності до злочинних угруповань.
Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа запровадить штрафи для мігрантів, які покинули США після рішення суду про депортацію.
ЗМІ повідомляли, що нелегальних мігрантів розмістять на території військової бази США в Гуантанамо. Однак у Білому домі спростували цю інформацію.
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