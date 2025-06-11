США можуть відправити на базу в Гуантанамо тисячі нелегалів, серед яких є українці, - WP

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа планує відправити тисячі нелегальних мігрантів, серед яких є й українці, до військової бази в Гуантанамо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За словами неназваних офіційних осіб, які обізнані з цим питанням, перевезення нелегальних мігрантів розпочнеться вже цього тижня. Мігранти ж походять з різних країн, включаючи Британію, Італію, Німеччину, Туреччину, Ірландію, Францію та Україну. Зокрема серед них багато громадян Гаїті.

Адміністрація Трампа, своєю чергою, навряд чи попередить про свої плани іноземні уряди.

Підготовка до переведення включає медичне обстеження дев'яти тисяч осіб, щоб визначити, чи достатньо вони здорові, щоб їх відправили до Гуантанамо. Тюрма ж відома тим, що у ній утримувались підозрювані у тероризмі та інші особи, що були захоплені на полях битви після 11 вересня.

Своє рішення чиновники адміністрації Трампа пояснюють тим, що Штатам потрібно звільнити місця у внутрішніх місцях ув'язнення, які стали переповненими через обіцянку голова Білого дому здійснити найбільшу депортацію нелегальних мігрантів в американській історії.