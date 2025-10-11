Трамп посилює тиск на Китай до критичної межі: до чого тут Boeing

Так, після введення Китаєм обмежень на експорт рідкоземельних металів - ключових для виробництва електроніки, зброї та авіації - Вашингтон готує асиметричну відповідь, роблячи ставку на залежність Пекіна від американських авіатехнологій.

Зокрема, президент Дональд Трамп заявив, що США можуть запровадити експортний контроль на постачання деталей та запчастин для літаків Boeing, якщо Пекін продовжить обмеження на експорт рідкоземельних металів, критично важливих для американської промисловості.

Трамп підкреслив, що Китай залежить від американських авіаційних технологій, і зокрема - від деталей для своїх парків Boeing.

"У них багато наших літаків, і їм потрібні запчастини, і багато іншого", – заявив президент під час брифінгу в Білому домі.

Boeing і Китай: стратегічна залежність

За даними авіаційної аналітики Cirium, китайські авіакомпанії експлуатують понад 1 800 літаків Boeing і мають 222 активні замовлення на нові борти, більшість із яких - лайнери серії 737 MAX, що потребують постійного технічного обслуговування та поставок компонентів зі США.

Аналітики зазначають, що навіть невелике обмеження на експорт деталей може паралізувати частину китайського авіапарку та змусити Пекін пришвидшити перехід на власні літаки COMAC C919, які, втім, також залежать від американських та європейських комплектуючих.

Можливий удар по Boeing - символічний, але болючий

Експерти вважають, що фінансові втрати Boeing будуть відносно обмеженими, адже частка китайських замовлень у загальному портфелі компанії впала з 25% до менше ніж 5%. Утім, символічний та геополітичний ефект буде відчутним, адже раніше повідомлялося про потенційну мегоугоду на 500 літаків для Китаю.

Обмеження можуть також вдарити по GE Aerospace та французькій Safran, які через спільне підприємство CFM International постачають двигуни LEAP для Boeing 737 MAX.