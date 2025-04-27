Трамп посилює контроль над чиновниками, поки Маск відходить від DOGE, - WSJ

Наприкінці квітня на тлі падіння прибутку Tesla Маск пообіцяв скоротити час роботи в DOGE до одного-двох днів на тиждень. Він зосередиться на керівництві власними компаніями.

За словами співрозмовників, контролем за кадровою політикою держустанов займеться Федеральне управління кадрів - незалежний орган при уряді США.

Як пише WSJ з посиланням на службові документи управління, чиновників будуть оцінювати, виходячи з "сумлінного втілення ними в життя законів та політики президента". Просування політичного порядку денного Трампа стане "головним елементом" характеристики держслужбовців.

За планом американські відомства мають перейти на нову систему з 2026 року фінансового року (тобто вже з 1 жовтня).