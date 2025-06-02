Трамп поширює дешеву конспірологію про страту Байдена і заміну того роботом

Президент США Дональд Трамп перепостив у своїй мережі Truth Social безпідставне твердження про те, що колишнього президента Джо Байдена стратили 2020 року і замінили на клонів або роботів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
В оригінальному пості, опублікованому анонімним користувачем Truth Social, який часто поширює безглузді твердження, йшлося про те, що Байдена замінили "клонами, двійниками" і "роботизованими бездушними і безглуздими істотами".
Трамп опублікував посилання на пост для своїх майже 10 мільйонів підписників, не додавши жодного контексту або пояснення. У автора публікації трохи більше 5000 підписників.
Білий дім поки що не відреагував на прохання прокоментувати ситуацію, щоб пояснити, чому Трамп поділився публікацією і чи вважає він, що Байдена було страчено 2020 року.
Трамп часто ділився дезінформацією і недоведеними теоріями змови протягом багатьох років.
Він повторює неправдиві заяви про те, що він виграв президентські вибори 2020 року, що призвело до того, що деякі з його прихильників атакували Капітолій 6 січня 2021 року в спробі скасувати перемогу Байдена.
Він також стверджував, що колишній президент Барак Обама не народився у Сполучених Штатах, а під час кампанії 2024 року стверджував, що іммігранти з Гаїті "їли домашніх тварин".
Усі ці заяви були викриті або іншим чином доведені як неправдиві.
Оточення Трампа також поширювало теорії змови, а деякі з вищих чинів адміністрації поширювали дезінформацію про вакцини або так звану "глибинну державу".
Міністр охорони здоров'я і соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший повторив спростоване твердження про те, що вакцина від кору, епідемічного паротиту та краснухи викликає аутизм, а директор і заступник директора ФБР поширювали твердження про те, що адміністрація Байдена і "глибинна держава" перетворили ФБР на зброю проти Трампа.
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