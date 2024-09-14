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Трамп пообіцяв депортувати гаїтян із міста Спрінгфілд у штаті Огайо

Субота 14 вересня 2024 17:49
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Трамп пообіцяв депортувати гаїтян із міста Спрінгфілд у штаті Огайо Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп пообіцяв депортувати гаїтян із міста штату Огайо. Це буде у разі його перемоги на виборах.

Передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мова йде про масову депортацію гаїтянських іммігрантів із міста Спрінгфілд у штаті Огайо.

"Ми проведемо масштабні депортації у Спрінгфілді, штат Огайо", - заявив Трамп.

Повідомляється, що місто на кілька днів опинилося в центрі бурі в соцмережах після того, як праві агітатори вхопилися за помилкові твердження про те, що люди, які прибули з Гаїті, їдять домашніх тварин.

Трамп у свою чергу не повторив твердження, яке він висловив під час президентських дебатів 10 вересня із кандидатом від демократів Камалою Харріс. Тоді він заявив, що іммігранти їдять собак та кішок, проте його слова широко висміяли.

Reuters пише, що більшість із 15 тисяч гаїтян у Спрінгфілді перебувають у США легально, на законних підставах. А давня обіцянка Трампа провести масові депортації зазвичай стосується тих, хто перебуває в країні нелегально.

Крім того, Трамп навів напруженість у Спрінгфілді як ще один приклад необхідності жорсткої імміграційної політики. Приплив гаїтян сприяв зростанню економіки, але водночас створив навантаження на соціальні служби.

"Я обурений тим, що нелегальні гаїтянські мігранти захоплюють Спрінгфілд, штат Огайо. Ви бачите цей безлад, чи не так? Мене злить те, що молодих американських дівчат ґвалтують і вбивають жорстокі злочинці-іноземці, які приїжджають у нашу країну дуже легко, але абсолютно незаконно", - сказав він у п'ятницю.

За даними ABC News, у п'ятницю в Спрінгфілді було евакуйовано дві початкові школи, а також було закрито одну середню школу після того, як другий день поспіль на адресу спільноти надходили анонімні загрози вибуху.

Тим часом, президент США Джо Байден закликав припинити напади на гаїтянську громаду.

"Це просто неправильно. В Америці немає місця цьому. Це має припинитися", - сказав Байден.

Агенство нагадує, що у червні адміністрація Байдена запровадила тимчасовий статус захисту на сотні тисяч гаїтян у Сполучених Штатах. Це десятирічна програма, яка захищає легальних іммігрантів від депортації та надає їм дозвіл на роботу.

Реагуючи на Трампа, лідери гаїтянської громади по всій території США заявили, що висловлювання кандидата від Республіканської партії можуть наражати на ризик життя людей і ще більше загострити напруженість у Спрінгфілді.

"Нам потрібна допомога, а не ненависть", - заявив мер Спрінгфілда Роб Рю.

Також міська влада каже, що не отримувала достовірних повідомлень про те, що хтось їсть домашніх тварин. Карен Грейвс, представник міста, заявила, що їй невідомо про нещодавні злочини на ґрунті ненависті, спрямовані проти жителів Гаїті. При цьому додала, що деякі з них стали жертвами злочинів, як крадіжка майна.

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