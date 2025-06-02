Трамп распространяет дешевую конспирологию о казни Байдена и замене того роботом

Президент США Дональд Трамп перепостил в своей сети Truth Social беспочвенное утверждение о том, что бывший президент Джо Байден был казнен в 2020 году и заменен клонами или роботами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
В оригинальном посте, опубликованном анонимным пользователем Truth Social, который часто распространяет нелепые утверждения, говорилось, что Байдена заменили "клонами, двойниками" и "роботизированными бездушными и бессмысленными существами".
Трамп опубликовал ссылку на пост для своих почти 10 миллионов подписчиков, не добавив никакого контекста или объяснения. У автора публикации чуть больше 5000 подписчиков.
Белый дом пока не отреагировал на просьбу прокомментировать ситуацию, чтобы объяснить, почему Трамп поделился публикацией и считает ли он, что Байден был казнен в 2020 году.
Трамп часто делился дезинформацией и недоказанными теориями заговора на протяжении многих лет.
Он повторяет ложные заявления о том, что он выиграл президентские выборы 2020 года, что привело к тому, что некоторые из его сторонников атаковали Капитолий 6 января 2021 года в попытке отменить победу Байдена.
Он также утверждал, что бывший президент Барак Обама не родился в Соединенных Штатах, а во время кампании 2024 года утверждал, что иммигранты с Гаити "ели домашних животных".
Все эти заявления были разоблачены или иным образом доказаны как ложные.
Окружение Трампа также распространяло теории заговора, а некоторые из высших чинов администрации распространяли дезинформацию о вакцинах или так называемом "глубинном государстве ".
Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший повторил опровергнутое утверждение о том, что вакцина от кори, эпидемического паротита и краснухи вызывает аутизм, а директор и заместитель директора ФБР распространяли утверждения о том, что администрация Байдена и "глубинное государство" превратили ФБР в оружие против Трампа.
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