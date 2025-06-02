Трамп распространяет дешевую конспирологию о казни Байдена и замене того роботом

В оригинальном посте, опубликованном анонимным пользователем Truth Social, который часто распространяет нелепые утверждения, говорилось, что Байдена заменили "клонами, двойниками" и "роботизированными бездушными и бессмысленными существами".

Трамп опубликовал ссылку на пост для своих почти 10 миллионов подписчиков, не добавив никакого контекста или объяснения. У автора публикации чуть больше 5000 подписчиков.

Белый дом пока не отреагировал на просьбу прокомментировать ситуацию, чтобы объяснить, почему Трамп поделился публикацией и считает ли он, что Байден был казнен в 2020 году.

Альтернативные факты

Трамп часто делился дезинформацией и недоказанными теориями заговора на протяжении многих лет.

Он повторяет ложные заявления о том, что он выиграл президентские выборы 2020 года, что привело к тому, что некоторые из его сторонников атаковали Капитолий 6 января 2021 года в попытке отменить победу Байдена.

Он также утверждал, что бывший президент Барак Обама не родился в Соединенных Штатах, а во время кампании 2024 года утверждал, что иммигранты с Гаити "ели домашних животных".

Все эти заявления были разоблачены или иным образом доказаны как ложные.

Окружение Трампа также распространяло теории заговора, а некоторые из высших чинов администрации распространяли дезинформацию о вакцинах или так называемом "глубинном государстве ".