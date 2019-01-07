Трамп посетит границу с Мексикой

Дональд Трамп выступит с обращением о гуманитарном кризисе
Президент США Дональд Трамп намерен 10 января посетить границу с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter официального представителя Белого Дома Сары Сандерс.
По ее словам, он встретится с теми, кто находится "на передовых позициях". Сам Трамп позже объявил, что выступит с обращением о гуманитарном кризисе и национальной безопасности.
"Президент Трамп поедет на южную границу в четверг, чтобы встретиться с теми, кто находится на линии фронта национальной безопасности и гуманитарного кризиса. Более подробная информация будет объявлена в ближайшее время", - написала она.
President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon.— Sarah Sanders (@PressSec) January 7, 2019
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может ввести режим чрезвычайного положення для строительства стены с Мексикой.
Ранее Трамп уже заявил, что "Великая" стена на границе с Мексикой будет достроена.
Как писало РБК-Украина ранее, в начале августа президент США заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Трамп подчеркивал, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", в то время как демократы "выступают за открытые границы".