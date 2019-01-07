Трамп посетит границу с Мексикой

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп выступит с обращением о гуманитарном кризисе

Президент США Дональд Трамп намерен 10 января посетить границу с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter официального представителя Белого Дома Сары Сандерс.

По ее словам, он встретится с теми, кто находится "на передовых позициях". Сам Трамп позже объявил, что выступит с обращением о гуманитарном кризисе и национальной безопасности.

"Президент Трамп поедет на южную границу в четверг, чтобы встретиться с теми, кто находится на линии фронта национальной безопасности и гуманитарного кризиса. Более подробная информация будет объявлена в ближайшее время", - написала она.

President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon. — Sarah Sanders (@PressSec) January 7, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может ввести режим чрезвычайного положення для строительства стены с Мексикой.

Ранее Трамп уже заявил, что "Великая" стена на границе с Мексикой будет достроена.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале августа президент США заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Трамп подчеркивал, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", в то время как демократы "выступают за открытые границы".