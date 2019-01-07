Трамп відвідає кордон з Мексикою

Дональд Трамп виступить із зверненням про гуманітарну кризу
Президент США Дональд Трамп має намір 10 січня відвідати кордон з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Twitter офіційного представника Білого Дому Сари Сандерс.
За її словами, він зустрінеться з тими, хто перебуває "на передових позиціях". Сам Трамп пізніше оголосив, що виступить із зверненням про гуманітарну кризу та національну безпеку.
"Президент Трамп поїде на південну межу в четвер, щоб зустрітися з тими, хто знаходиться на лінії фронту національної безпеки та гуманітарної кризи. Більш докладна інформація буде оголошена найближчим часом", - написала вона.
President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon.— Sarah Sanders (@PressSec) January 7, 2019
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп може ввести режим надзвичайного положення для будівництва стіни з Мексикою.
Раніше Трамп уже заявив, що "Велика" стіна на кордоні з Мексикою буде добудована.
Як писало РБК-Україна раніше, на початку серпня президент США заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже почалося. Трамп підкреслював, що республіканці "хочуть сильні кордони і відсутність злочинності", в той час як демократи "виступають за відкриті кордони".