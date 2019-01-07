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Трамп відвідає кордон з Мексикою

Новини » Політика    07.01.2019 - 23:32
Трамп відвідає кордон з Мексикою
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп виступить із зверненням про гуманітарну кризу

Президент США Дональд Трамп має намір 10 січня відвідати кордон з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Twitter офіційного представника Білого Дому Сари Сандерс.

За її словами, він зустрінеться з тими, хто перебуває "на передових позиціях". Сам Трамп пізніше оголосив, що виступить із зверненням про гуманітарну кризу та національну безпеку.

"Президент Трамп поїде на південну межу в четвер, щоб зустрітися з тими, хто знаходиться на лінії фронту національної безпеки та гуманітарної кризи. Більш докладна інформація буде оголошена найближчим часом", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп може ввести режим надзвичайного положення для будівництва стіни з Мексикою.

Раніше Трамп уже заявив, що "Велика" стіна на кордоні з Мексикою буде добудована.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку серпня президент США заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже почалося. Трамп підкреслював, що республіканці "хочуть сильні кордони і відсутність злочинності", в той час як демократи "виступають за відкриті кордони".

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