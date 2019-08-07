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Трамп посетит города в США, где на выходных произошли массовые расстрелы

Новости » Политика    07.08.2019 - 01:47
Трамп посетит города в США, где на выходных произошли массовые расстрелы
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

В Эль-Пасо заявили, что не будут рады визиту президента

Президент США Дональд Трамп города Дейтон и Эль-Пасо, где в минувшие выходные произошли трагические инциденты со стрельбой, приведшие к гибели десятков людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что Белый дом пока не обнародовал расписание поездки, однако представитель администрации подтвердил, что президент посетит оба города.

Конгрессвумен Вероника Эскобар, представляющая Эль-Пасо, заявила в понедельник, что риторика президента о превосходстве белой расы сделала ее общину мишенью и что ему не будут рады в Эль-Пасо.

"Я надеюсь, что он… сознает…что нам больно и что мы в трауре. Я попросила бы…его аппарат и его команду учесть тот факт, что его слова и его действия сыграли свою роль в этом", - сказала Эскобар.

"Стрелок из Эль-Пасо", по-видимому, опубликовал расистский манифест, в котором выразил ненависть к мексиканцам в США.

Ранее Трамп призвал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти. 

Так, городе Эль-Пасо в штате Техас в субботу 3 августа в одном из торговых центров произошла стрельба, в ходе которой погибли 22 человека, еще несколько десятков получили ранения. 

Кроме того, в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо произошла стрельба, в результате которой погибли 10 человек и пострадали еще 26.

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погиб гражданин Германии МИД Украины осудил массовые расстрелы в США
Новости Украины Дональд ТрампСтрельба
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