Трамп посетит города в США, где на выходных произошли массовые расстрелы

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

В Эль-Пасо заявили, что не будут рады визиту президента

Президент США Дональд Трамп города Дейтон и Эль-Пасо, где в минувшие выходные произошли трагические инциденты со стрельбой, приведшие к гибели десятков людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что Белый дом пока не обнародовал расписание поездки, однако представитель администрации подтвердил, что президент посетит оба города.

Конгрессвумен Вероника Эскобар, представляющая Эль-Пасо, заявила в понедельник, что риторика президента о превосходстве белой расы сделала ее общину мишенью и что ему не будут рады в Эль-Пасо.

"Я надеюсь, что он… сознает…что нам больно и что мы в трауре. Я попросила бы…его аппарат и его команду учесть тот факт, что его слова и его действия сыграли свою роль в этом", - сказала Эскобар.

"Стрелок из Эль-Пасо", по-видимому, опубликовал расистский манифест, в котором выразил ненависть к мексиканцам в США.

Ранее Трамп призвал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти.

Так, городе Эль-Пасо в штате Техас в субботу 3 августа в одном из торговых центров произошла стрельба, в ходе которой погибли 22 человека, еще несколько десятков получили ранения.

Кроме того, в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо произошла стрельба, в результате которой погибли 10 человек и пострадали еще 26.