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Трамп відвідає міста у США, де на вихідних відбулися масові розстріли

Новини » Політика    07.08.2019 - 01:47
Трамп відвідає міста у США, де на вихідних відбулися масові розстріли
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

В Ель-Пасо заявили, що не будуть раді візиту президента

Президент США Дональд Трамп міста Дейтон і Ель-Пасо, де в минулі вихідні сталися трагічні інциденти зі стріляниною, що призвели до загибелі десятків людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що Білий дім поки не оприлюднив розклад поїздки, однак представник адміністрації підтвердив, що президент відвідає обидва міста.

Конгресвумен Вероніка Ескобар, що представляє Ель-Пасо, заявила в понеділок, що риторика президента про перевагу білої раси зробила її громаду мішенню і що йому не будуть раді в Ель-Пасо.

"Я сподіваюся, що він... усвідомлює...що нам боляче і що ми в жалобі. Я попросила б...його апарат і його команду врахувати той факт, що його слова і його дії зіграли свою роль у цьому", - сказала Ескобар.

"Стрілок з Ель-Пасо", мабуть, опублікував расистський маніфест, в якому висловив ненависть до мексиканцям в США.

Раніше Трамп закликав ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті.

Так, місті Ель-Пасо, штат Техас в суботу 3 серпня в одному з торгових центрів сталася стрілянина, в ході якої загинули 22 людини, ще кілька десятків отримали поранення.

Крім того, в ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо сталася стрілянина, в результаті якої загинули 10 осіб і постраждали ще 26.

У результаті стрілянини в торговому центрі в Техасі загинув громадянин Німеччини МЗС України засудив масові розстріли в США
Новини України Дональд ТрампСтрільба
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