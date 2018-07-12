НАТО проводит экстренную сессию после заявлений Трампа

В Брюсселе проходи экстренная сессия НАТО из-за требований повысить расходы на оборону

На саммите НАТО в Брюсселе лидеры стран-участниц проводят экстренную сессию после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости повысить расходы на оборону. Об этом со ссылкой на источники сообщает Associated Press.

"Два официальных лица на саммите НАТО заявили, что альянс проводит экстренную сессию на фоне требований Трампа об увеличении расходов на оборону", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран НАТО повысить расходы на оборону до 4% валового внутреннего продукта (ВВП).

"В течение многих лет президенты безуспешно пытались заставить Германию и другие богатые страны НАТО платить больше за свою защиту от России. Они платят лишь небольшую часть. США платят десятки миллиардов долларов - слишком много, чтобы субсидировать Европу, и теряют многое на торговле", - отметил Трамп.

Он также раскритиковал Германию за выплату миллиардов России, от которой Берлин пытается защититься.

"Вдобавок ко всему, Германия только начала платить России, стране, от которой они хотят защититься, миллиарды долларов за их энергетические потребности из нового трубопровода из России. Недопустимо! Все страны НАТО должны выполнить свои обязательства в размере 2%, и в конечном итоге это должно составить 4%", - добавил Трамп.