Трамп сравнил расследования против него с "ужасами сталинской России"
Дональд Трамп на своем первом предвыборном митинге в Уэйко, штат Техас, сравнил начатые против него расследования с "ужасами сталинской России".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Расследования против меня – это что-то прямо из шоу ужасов сталинской России. С самого начала это была одна охота на ведьм и фальшивое расследование одно за другим", - заявил Трамп.
Первый митинг Трампа проходит в Уэйко, поскольку город отмечает 30-ю годовщину рейда федеральных агентов на религиозную секту "Ветвь Давидова", в результате которого погибли 86 человек, в том числе четыре сотрудника правоохранительных органов.
В электронном письме представитель предвыборного штаба Трампа сообщил, что Уэйко был выбран потому, что он расположен между несколькими крупными населенными пунктами и имеет инфраструктуру для проведения такого рода мероприятия.
Напомним, что недавно Трамп заявил, что его якобы готовились арестовать 21 марта и призвал к протестам в этом случае.
Ранее мы писали, что Дональда Трампа обвинили в том, что он не зарегистрировал более ста подарков от иностранных правительств и руководителей государств на общую сумму около 291 тысячи долларов.
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