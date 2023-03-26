Трамп сравнил расследования против него с "ужасами сталинской России"

Дональд Трамп на своем первом предвыборном митинге в Уэйко, штат Техас, сравнил начатые против него расследования с "ужасами сталинской России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Расследования против меня – это что-то прямо из шоу ужасов сталинской России. С самого начала это была одна охота на ведьм и фальшивое расследование одно за другим", - заявил Трамп.

Первый митинг Трампа проходит в Уэйко, поскольку город отмечает 30-ю годовщину рейда федеральных агентов на религиозную секту "Ветвь Давидова", в результате которого погибли 86 человек, в том числе четыре сотрудника правоохранительных органов.

В электронном письме представитель предвыборного штаба Трампа сообщил, что Уэйко был выбран потому, что он расположен между несколькими крупными населенными пунктами и имеет инфраструктуру для проведения такого рода мероприятия.