Трамп попросив суд відкласти на місяць розгляд його справи: у чому причина

Екс-президент США Дональд Трамп звернувся до суду з проханням відкласти розгляд справи про наклеп на чотири тижні. На його думку, перенесення необхідне через підвищену увагу до процесу з боку ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Адвокати Дональда Трампа наполягають, що, згідно з його правом на справедливий судовий розгляд, необхідний період "охолодження" після упередженого висвітлення процесу у ЗМІ та обвинувального висновку прокуратури у справі про фальсифікацію документів. Засідання має відбутися за позовом про наклеп від письменниці та колумністки Джин Керрол. Позов був поданий після того, як Трамп заперечував її звинувачення проти нього.