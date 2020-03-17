Трамп попросит у Конгресса почти триллион долларов для спасения экономики США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен попросить у Конгресса 850 млрд долларов чрезвычайного финансирования во избежание рецессии из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Суть предложения заключается в том, чтобы ввести денежные средства в американскую экономику, поскольку потребительские расходы и другие ключевые аспекты экономической жизни страны практически остановились.

Ожидается, что в эту сумму входят 500 млрд долларов для снижения налога на заработную плату, 250 млрд долларов - на доступные кредиты Ассоциации малого бизнеса, а еще 58 млрд - для поддержки авиакомпаний.

Министр финансов США Стивен Мнучин, как главный советник Трампа на переговорах с Конгрессом по противодействию коронавирусу, сегодня представит предложение республиканцам Сената.

Одним из препятствий для выделения необходимой суммы может быть снижение налогов на заработную плату. Оно освобождает работодателей от некоторых налоговых нагрузок. Демократы не согласны с этой идеей, однако, в связи с тем, что промышленный индекс Dow Jones только вчера потерял около 3000 пунктов, давление на Вашингтон с целью создания поддержки для экономики будет только усиливаться.

Напомним, фондовые индексы США в понедельник, 16 марта, упали примерно на 10%, компании S&P 500 потеряли в цене более 2 трлн долларов за первые несколько минут торгов. Падение произошло сразу после заявления американского президента о том, что экономика США, возможно, движется в сторону рецессии.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Дональд Трамп заявил, что вспышка коронавируса в США закончится в июле-августе, но может продлиться и дольше.