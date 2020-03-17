Трамп попросить у Конгресу майже трильйон доларів для порятунку економіки США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір попросити у Конгресу 850 млрд доларів надзвичайного фінансування, щоб уникнути рецесії через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Суть пропозиції полягає в тому, щоб ввести грошові кошти в американську економіку, оскільки споживчі витрати та інші ключові аспекти економічного життя країни практично зупинилися.

Очікується, що в цю суму входять 500 млрд доларів для зниження податку на заробітну плату, 250 млрд доларів - на доступні кредити Асоціації малого бізнесу, а ще 58 млрд - для підтримки авіакомпаній.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин, як головний радник Трампа на переговорах з Конгресом щодо протидії коронавірусу, сьогодні представить пропозицію республіканцям Сенату.

Однією з перешкод для виділення необхідної суми може бути зниження податків на заробітну плату. Воно звільняє роботодавців від деяких податкових навантажень. Демократи не згодні з цією ідеєю, однак, у зв'язку з тим, що промисловий індекс Dow Jones тільки вчора втратив близько 3000 пунктів, тиск на Вашингтон з метою створення підтримки для економіки буде тільки посилюватися.

Нагадаємо, фондові індекси США в понеділок, 16 березня, впали приблизно на 10%, компанії S&P 500 втратили в ціні більше 2 трлн доларів за перші кілька хвилин торгів. Падіння сталося відразу після заяви американського президента про те, що економіка США, ймовірно, рухається у бік рецесії.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Дональд Трамп заявив, що спалах коронавірусу в США закінчиться в липні-серпні, але може тривати і довше.