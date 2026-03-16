Трамп попередив НАТО про "дуже погане" майбутнє через відмову допомогти з Іраном

Трамп попереджає НАТО про наслідки бездіяльності

В інтерв'ю Financial Times він підкреслив, що Європа і Китай значно залежать від нафти з Перської затоки, тоді як США менш схильні до цього ризику.

Трамп вказав на необхідність спільних дій для захисту ключового водного шляху, через який проходить п'ята частина світової нафти.

Тиск на союзників і Китай

Президент зазначив, що без участі союзників наслідки для НАТО будуть вкрай негативними.

"Якщо не буде відповіді або якщо вона буде негативною, я думаю, що це буде дуже погано для майбутнього НАТО", - наголосив Трамп.

Він також повідомив, що може відкласти саміт із головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб чинити тиск на Пекін з метою розблокування протоки.

За його словами, Китай отримує 90% своєї нафти саме через цей водний шлях, тому Пекін має брати участь у забезпеченні безпеки.

Вимоги до союзників

Трамп закликав союзників спрямувати мінні тральщики та військові команди для ліквідації "поганих гравців" уздовж іранського узбережжя, які створюють загрозу за допомогою безпілотників і морських мін.

"Ми завдаємо їм сильного удару. У них нічого не залишається, окрім як створювати невеликі проблеми в протоці, але ці люди є бенефіціарами, і вони повинні допомагати нам контролювати ситуацію", - заявив він.

Військова інфраструктура Ірану та загроза нових ударів

Президент зазначив, що США та Ізраїль за останні два тижні фактично знищили військовий потенціал Ірану.

"У них немає ні флоту, ні ППО, ні ВПС, усе зникло. Єдине, що вони можуть зробити - створити невеликі проблеми з мінами", - сказав він.

Трамп також попередив про готовність нових ударів по острову Харг, ключовому центру експорту нафти Ірану, і по всій нафтовій інфраструктурі країни.

Роль Росії та України

На запитання про можливу підтримку Росії в наданні супутникових даних Ірану для націлювання на американські та ізраїльські системи, Трамп відповів невизначено, додавши, що США також допомагали Україні, надавши 350 мільярдів доларів у вигляді фінансової та матеріальної підтримки.

"Важко сказати: "Що ви робите?", коли ми робимо те саме", - наголосив він.