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Трамп пообіцяв зупинити усі війни під час свого президентства

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Дональд Трамп заявив, що його мета - зупинити всі війни у світі. Посилаючись на свій попередній президентський термін, він нагадав, що за ті чотири роки США не брали участі в нових конфліктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"У нас не було воєн, протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воєн". Вони казали: "Він почне війну". Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни", - заявив Трамп.

Трамп назвав це важливою перемогою для "демократії" та "свободи".

Він також пообіцяв розкрити "славну долю Америки" та створити найкраще майбутнє для громадян, додавши, що його місія - повернути країні велич.

Покликавши до єдності, Трамп сказав, що настав час залишити розбіжності останніх років у минулому.

"Наш успіх об'єднає нас", - зазначив він, висловивши впевненість у тому, що США зможуть досягти поставленої мети.

Вибори у США

Президентські вибори у США відбулися у вівторок, 5 листопада. На пост президента претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.

Політолог Олег Саакян попередив про ймовірність внутрішньої кризи у США після завершення виборів.

Докладніше про результати голосування можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Дональд ТрампВибори в США