Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства

"У нас не было войн, в течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордные сроки, но у нас не было войн". Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны", - заявил Трамп.

Трамп назвал это важной победой для "демократии" и "свободы".

Он также пообещал раскрыть "славную судьбу Америки" и создать лучшее будущее для граждан, добавив, что его миссия - вернуть стране величие.

Призвав к единству, Трамп сказал, что пришло время оставить разногласия последних лет в прошлом.

"Наш успех объединит нас", - отметил он, выразив уверенность в том, что США смогут достичь поставленных целей.