ЦАХАЛ розкрив результати ударів по об'єктах "Хезболли" та показав відео

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) сьогодні, 19 вересня, атакувала кілька десятків пускових установок "Хезболли". Також під атакою були інші об'єкти бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛу.

"За вказівкою розвідки ЦАХАЛ завдав удару приблизно по 30 пускових установках "Хезболли" та об'єктів терористичної інфраструктури, де знаходилося близько 150 пускових стволів, готових випустити снаряди у бік ізраїльської території", - розповіло військове командування Ізраїлю.

Також Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по інфраструктурі "Хезболли" та складу зброї у кількох районах на півдні Лівану.

Крім того, артилерія ЦАХАЛу завдала ударів у районі ліванського міста Ен-Накура.

У ЦАХАЛ запевнили, що продовжать проводити операції проти загрози з боку бойовиків "Хезболли".



