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ЦАХАЛ розкрив результати ударів по об'єктах "Хезболли" та показав відео

Четвер 19 вересня 2024 21:29
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ЦАХАЛ розкрив результати ударів по об'єктах "Хезболли" та показав відео Ілюстративне фото: авіація Ізраїлю вдарила по об'єктах "Хезболли" (x.com/IAFsite)
Автор: Іван Носальський

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) сьогодні, 19 вересня, атакувала кілька десятків пускових установок "Хезболли". Також під атакою були інші об'єкти бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛу.

"За вказівкою розвідки ЦАХАЛ завдав удару приблизно по 30 пускових установках "Хезболли" та об'єктів терористичної інфраструктури, де знаходилося близько 150 пускових стволів, готових випустити снаряди у бік ізраїльської території", - розповіло військове командування Ізраїлю.

Також Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по інфраструктурі "Хезболли" та складу зброї у кількох районах на півдні Лівану.

Крім того, артилерія ЦАХАЛу завдала ударів у районі ліванського міста Ен-Накура.

У ЦАХАЛ запевнили, що продовжать проводити операції проти загрози з боку бойовиків "Хезболли".


Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, стало відомо, що ізраїльська авіація завдала ударів по низці об'єктів "Хезболли" на території Лівану.

У мережі публікували фото та відео, на яких після "прильотів" виднівся густий дим.

Мета таких атак - ліквідувати загрозу з боку "Хезболли" для північної частини Ізраїлю, щоб дозволити повернутися до своїх домівок місцевим жителям.

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Ізраїль Ліван Хезболла
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