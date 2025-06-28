Трамп пообіцяв залагодити "конфлікт" з Північною Кореєю

Відповідну заяву американський президент зробив 27 червня на заході в Овальному кабінеті, де він висвітлив свої зусилля щодо вирішення глобальних конфліктів.

Трампа запитали, чи передавав він листи Кім Чен Ину, як про це писали ЗМІ. Президент США не відповів на це питання, але сказав: "У мене були добрі стосунки з Кім Чен Ином, і ми з ним чудово ладнаємо. Тож побачимо, що буде".

"Хтось каже, що існує потенційний конфлікт, я думаю, ми його вирішимо. Якщо він і є, то нас це не стосується", - заявив Трамп.

Південнокорейське видання NK News повідомляло, що цього місяця делегація КНДР в ООН неодноразово відмовлялася приймати листи від Трампа, які той адресував Кім Чен Ину.

Варто зазначити, що під час першого президентського терміну Трамп і Км Чен Ин провели три зустрічі та обмінялися низкою листів, які Трамп назвав "прекрасними". Але дипломатична взаємодія обірвалася через вимоги США до КНДР відмовитися від ядерної зброї.