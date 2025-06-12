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Трамп готовий відновити діалог із Кім Чен Ином: у Білому домі розкрили деталі

Четвер 12 червня 2025 06:19
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Трамп готовий відновити діалог із Кім Чен Ином: у Білому домі розкрили деталі Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп залишається відкритим для спілкування з главою КНДР Кім Чен Ином.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Президент, як і раніше, відкритий для листування з Кім Чен Ином, і він хотів би побачити прогрес, досягнутий на саміті в Сінгапурі", - сказала вона, відповідаючи на запитання про публікацію в ЗМІ про те, що Трамп намагався надіслати Кіму листа.

Bloomberg нагадує, що Трамп ще під час передвиборчих перегонів хвалився тим, що він називав хорошими відносинами з Кімом. Однак північнокорейський лідер заявив, що минулі переговори зі США лише підтвердили "незмінну" ворожість Вашингтона щодо Пхеньяну.

Важливо зазначити, що мова йде, судячи з усього, про переговори у 2018-2019 роках (Сінгапурський саміт, Ханойський саміт і зустріч у демілітаризованій зоні).

Тоді переговори між Трампом і Кімом провалилися через серйозні розбіжності щодо ключових питань - особливо денуклеаризації та зняття санкцій.

За підсумком контакти між США і КНДР зійшли практично нанівець. Північна Корея повернулася до політики ізоляції та мілітаризації. Крім того, Трамп 2020 року програв вибори, а Кім згорнув майже всю зовнішню дипломатію.

Повертаючись до статті, Bloomberg наголосило, що наразі в регіоні склалася інша геополітична обстановка відтоді, як між лідерами відбувся стрес у Ханої 2019 року.

Зокрема, Кім став ще сміливішим, ставши ключовим союзником російського диктатора Володимира Путіна і беручи участь у війні проти України.

Трамп про стосунки з Кімом

Нагадаємо, у січні після повернення до Овального кабінету, Дональд Трамп заявив, що планує відновити переговори з північнокорейським лідером. Він зазначив, що мав хороші стосунки з Кімом під час першого президентом терміну.

"Я йому подобався, і я з ним ладнав", - сказав Трамп в одному з інтерв'ю.

За кілька місяців, у березні 2025 року, під час зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті, він знову повторив подібну тезу.

У мене прекрасні стосунки з Кім Чен Ином, і ми побачимо, що станеться, але, безумовно, він є ядерною державою", - заявив президент США.

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