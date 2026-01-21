Трамп пообіцяв "стерти з лиця землі" Іран через погрози на свою адресу

Президент США Дональд Трамп пообіцяв жорстку відплату, якщо іранська влада здійснить будь-який замах на його життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Трампа телеканалу NewsNation.
В інтерв’ю, присвяченому до річниці його другої інавгурації, Трамп заявив, що США отримали "дуже чіткі вказівки" діяти проти Ірану у разі реалізації загроз.
"Я заявив дуже чітко: якщо вони це зроблять, їх зітруть з лиця Землі", - сказав Трамп.
Він додав, що у разі замаху на його життя США відплатять проти всієї країни.
"Що б не сталося, усю країну підірвуть. Я б точно вдарив їх дуже сильно. Але в мене є дуже чіткі інструкції", - підкреслив президент США.
Трамп також розкритикував колишнього президента Джо Байдена за недостатньо рішучу реакцію на іранські погрози.
"Президент повинен захищати президента. США мають рішуче реагувати навіть на погрози, спрямовані не лише проти глави держави", - заявив Трамп.
28 грудня 2025 року в Ірані спалахнули масові антиурядові протести. Мітинги почалися у Тегерані та охопили більшість країни через жорсткі дії влади, постійні порушення прав людини та погіршення економічної та соціальної ситуації.
За непідтвердженими даними, під час протестів могли загинути близько 12 тисяч осіб.
11 січня Трамп публічно попередив Іран, що Сполучені Штати "втрутяться" і допоможуть протестувальникам здобути свободу, якщо режим аятол вдасться до смертельного насильства проти мирного населення.
Іранська влада різко відреагувала на заяви президента США про можливі удари по Ісламській Республіці.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна "готова до війни, але також і до діалогу", попередивши про жорстку відповідь у разі нападу.
Тим часом спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф пригрозив президенту США Дональду Трампу "незабутнім уроком", якщо США завдадуть удару по країні.
