Трамп пообіцяв "стерти з лиця землі" Іран через погрози на свою адресу

В інтерв’ю, присвяченому до річниці його другої інавгурації, Трамп заявив, що США отримали "дуже чіткі вказівки" діяти проти Ірану у разі реалізації загроз.

"Я заявив дуже чітко: якщо вони це зроблять, їх зітруть з лиця Землі", - сказав Трамп.

Він додав, що у разі замаху на його життя США відплатять проти всієї країни.

"Що б не сталося, усю країну підірвуть. Я б точно вдарив їх дуже сильно. Але в мене є дуже чіткі інструкції", - підкреслив президент США.

Трамп також розкритикував колишнього президента Джо Байдена за недостатньо рішучу реакцію на іранські погрози.

"Президент повинен захищати президента. США мають рішуче реагувати навіть на погрози, спрямовані не лише проти глави держави", - заявив Трамп.