Трамп пообіцяв розповісти про "мирну угоду" для України та РФ протягом трьох днів

Президент США Дональд Трамп заявив, що він розкриє деталі американських пропозицій для "мирної угоди" між Україною і Росією вже найближчими днями.

Як передає РБК-Україна , заяву Трампа навів кореспондент Алекс Рауфоглу в соцмережі X.

Журналісти запитали у Трампа про пропозиції США для мирної угоди між Україною та Росією. Зокрема, чи йдеться про те, що Вашингтон може визнати тимчасово окупований Крим частиною Росії.

"Я розповім вам усі подробиці протягом наступних трьох днів. Але у нас були дуже хороші зустрічі щодо України, Росії", - відповів Трамп.

Також він заявив про "дуже хороші зустрічі" щодо Ірану.

"Подивимося, що з цього вийде", - додав він.

Трамп також уточнив, що бачить "дуже хороший шанс" для укладення мирної угоди між Україною і Росією.