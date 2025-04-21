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Трамп пообіцяв розповісти про "мирну угоду" для України та РФ протягом трьох днів

Вашингтон, Понеділок 21 квітня 2025 20:24
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Трамп пообіцяв розповісти про "мирну угоду" для України та РФ протягом трьох днів Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп заявив, що він розкриє деталі американських пропозицій для "мирної угоди" між Україною і Росією вже найближчими днями.

Як передає РБК-Україна, заяву Трампа навів кореспондент Алекс Рауфоглу в соцмережі X.

Журналісти запитали у Трампа про пропозиції США для мирної угоди між Україною та Росією. Зокрема, чи йдеться про те, що Вашингтон може визнати тимчасово окупований Крим частиною Росії.

"Я розповім вам усі подробиці протягом наступних трьох днів. Але у нас були дуже хороші зустрічі щодо України, Росії", - відповів Трамп.

Також він заявив про "дуже хороші зустрічі" щодо Ірану.

"Подивимося, що з цього вийде", - додав він.

Трамп також уточнив, що бачить "дуже хороший шанс" для укладення мирної угоди між Україною і Росією.

Пропозиція США

Нагадаємо, минулого тижня американські чиновники приїхали до Парижа для обговорення завершення війни Росії проти України.

За інформацією Bloomberg, США розробили та представили європейським союзникам власну мирну пропозицію. Вона нібито передбачає заморожування війни. При цьому окуповані українські території залишаться під контролем Росії.

Також Вашингтон нібито пропонує відмовитися від обговорень членства України в НАТО і навіть допускає визнання Вашингтоном анексії Криму.

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