Трамп та Путін провели телефонну розмову: що відомо

Про це заявив помічник голови Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ".

За словами Ушакова, Трамп і Путін розмовляли рівно годину. При цьому розмова нібито була "конструктивною і дуже відвертою".

Помічник диктатора уточнив, що сторони під час дзвінка обмінялися думками щодо поїздки спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва та Москви.

"Підсумки перебування згаданих американських представників були оцінені зі знаком плюс. І роботу по цьому каналу, як, до речі, і по деяким іншим, буде продовжено", - додав він.

Ушаков стверджує, що Трамп наполягав на необхідності якнайшвидшого завершення війни РФ проти України. Це відкрило б "масштабні перспективи" для співпраці Москви та Вашингтона.

"Дональд Трамп зацікавлений, щоб прориву було досягнуто в ході його президентства", - сказав Ушаков.

Путін у свою чергу "проаналізував" Трампу те, що відбувається на полі бою, і розповів про військові цілі РФ. Також він доводив американському лідеру, що у Москви "і в думках немає жодних агресивних планів проти Європи".

Як зазначив помічник глави Кремля, США та Росія домовилися продовжити роботу щодо вирішення гуманітарних питань, у тому числі обмінів ув'язненими.

Поїздка Віткоффа та Кушнера

Нагадаємо, у суботу, 5 вересня, спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву та зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

На зустрічі глава Кремля, як завжди, розповідав про нібито "успіхи" росіян на фронті і підкреслив, що він хоче досягти своїх військових цілей.

У свою чергу американці представили ідеї з приводу врегулювання війни.