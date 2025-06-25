Трамп пообіцяв бути союзниками США по НАТО "до кінця"

На запитання про свою прихильність до статті 5 статуту НАТО Трамп відповів: "Ми з ними до кінця".

У своєму виступі на саміті НАТО в Гаазі Трамп наголосив на важливості плану зі збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

"Я просив їх підняти ставку до 5% протягом кількох років, і вони підняли її до 5%, це великий [стрибок] порівняно з 2%. І багато хто навіть не платив 2%, так що я думаю, що це буде дуже великою новиною", - сказав він.

На його думку, "з 5% європейці та канадці зрівняють свої витрати на оборону зі Сполученими Штатами". (Насправді США витрачають менше 4%, - ред.).

"Тож річ не в тому, що американські платники податків платять більше; річ у тім, що європейці та канадці платять більше", - додав Трамп.

Зі свого боку генсек НАТО Марк Рютте заявив журналістам, що він переконаний, що США "повністю прихильні" до статті 5, і знову похвалив Трампа за те, що він чинив тиск на держави-члени, щоб вони продовжили нарощувати витрати на оборону.

Саміт НАТО

Лідери НАТО зібралися в середу в Гаазі на саміт, спеціально підготовлений для президента США Дональда Трампа. Європейські союзники сподіваються, що обіцянка збільшити витрати на оборону спонукає його розвіяти сумніви щодо його прихильності альянсу.

Очікується, що на саміті буде схвалено мету збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП. Це відповідь на вимогу Трампа і побоювання європейців, що Росія становить дедалі більшу загрозу їхній безпеці після вторгнення в Україну 2022 року.

Трамп пригрозив не захищати членів НАТО, якщо вони не виконають цільові показники витрат, і знову викликав сумніви щодо своєї прихильності на шляху до саміту, уникнувши прямого схвалення статті 5 Договору про взаємну оборону альянсу.

Виступаючи перед журналістами на борту Air Force One, він сказав, що існує "безліч визначень" цього пункту. "Я прагну рятувати життя. Я прагну до життя і безпеки. І я дам вам точне визначення, коли приїду", - сказав він.