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США пригрозили Ирану новыми санкциями

Новости » Политика    08.07.2019 - 08:47
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

США считают Иран опасным для мира

Госсекретарь Майк Помпео пригрозил новыми санкциями США против Ирана, в случае, если Тегеран продолжит обогащать уран и не вернется к соблюдению его лимитов, установленных ядерным соглашением. Об этом Помпео написал в Twitter.

Помпео заявил, что иранский режим, владеющий ядерным оружием, будет представлять еще большую опасность для мира.

"Последнее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны вернуться к устоявшимся стандартам о запрете обогащения в рамках иранской ядерной программы", - отметил госсекретарь.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии созывает экстренное заседание для обсуждения ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Заседание планируется на 10 июля.

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на угрозы Ирана об увеличении лимита запасов низкообогащенного урана, который превысит разрешенный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) объем. Трамп заявил, что Ирану нужно быть поосторожнее с угрозами об уране.

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