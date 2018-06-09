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Интервью

Трамп пообещал прекратить "несправедливую торговлю" по отношению к США

НовостиПолитика    09.06.2018 - 23:43
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент сравнил Соединенные Штаты с копилкой, которую все грабят

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал торговые методы других стран по отношению к США несправедливыми. Об этом он заявил на саммите "Большой семерки" (G7) в Канаде, передает Reuters.

"Мы похожи на копилку, которую все грабят. Сейчас это прекратится, или мы прекратим торговать с ними (другими странами, - ред.)", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Агентство отмечает, что в субботу лидеры G7 договорились о борьбе с протекционизмом и реформировании Всемирной торговой организации.

По сообщению The New York Times, Трамп во время встречи поднял вопрос о полной отмене тарифов на товары и услуги и беспошлинной торговле.

Ответные пошлины, которыми грозят Вашингтону страны-партнеры он назвал "смешными и неприемлемыми".

"Если они ответят, они сделают ошибку", - заявил Трамп.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель признала разногласия между Соединенными Штатами и шестью другими членами "Большой семерки", сообщив, что в конце двухдневного саммита в канадском Квебеке, будет опубликовано совместное заявление по торговле.

Напомним, ранее Трамп заявил, что едет в Канаду на G7, рассчитывая исправить несправедливые торговые сделки со странами G7.

 

Страны G7 в целом единодушны по всем вопросам, - Туск Трамп обвинил страны G7 в "нечестной торговле"
Теги публикации: торговля, G7, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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