Трамп пообіцяв припинити "несправедливу торгівлю" по відношенню до США

Президент порівняв Сполучені Штати з скарбничкою, яку всі грабують

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав торгові методи інших країн щодо США несправедливими. Про це він заявив на саміті "Великої сімки" (G7) в Канаді, передає Reuters.

"Ми схожі на скарбничку, яку всі грабують. Зараз це припиниться, або ми припинимо торгувати з ними (іншими країнами, - ред.)", - сказав Трамп на прес-конференції.

Агентство відзначає, що в суботу лідери G7 домовилися про боротьбу з протекціонізмом і реформування Світової організації торгівлі.

За повідомленням The New York Times, Трамп під час зустрічі порушив питання про повне скасування тарифів на товари і послуги та безмитну торгівлю.

Мита у відповідь, якими погрожують Вашингтону країни-партнери він назвав "смішними і неприйнятними".

"Якщо вони дадуть відповідь, вони зроблять помилку", - заявив Трамп.

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала розбіжності між Сполученими Штатами і шістьма іншими членами "Великої сімки", повідомивши, що наприкінці дводенного саміту в канадському Квебеці, буде опубліковано спільну заяву з торгівлі.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що їде в Канаду на G7, розраховуючи виправити несправедливі торгівельні угоди з країнами G7.