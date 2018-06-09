Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Трамп пообіцяв припинити "несправедливу торгівлю" по відношенню до США

НовиниПолітика    09.06.2018 - 23:43
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент порівняв Сполучені Штати з скарбничкою, яку всі грабують

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав торгові методи інших країн щодо США несправедливими. Про це він заявив на саміті "Великої сімки" (G7) в Канаді, передає Reuters.

"Ми схожі на скарбничку, яку всі грабують. Зараз це припиниться, або ми припинимо торгувати з ними (іншими країнами, - ред.)", - сказав Трамп на прес-конференції.

Агентство відзначає, що в суботу лідери G7 домовилися про боротьбу з протекціонізмом і реформування Світової організації торгівлі.

За повідомленням The New York Times, Трамп під час зустрічі порушив питання про повне скасування тарифів на товари і послуги та безмитну торгівлю.

Мита у відповідь, якими погрожують Вашингтону країни-партнери він назвав "смішними і неприйнятними".

"Якщо вони дадуть відповідь, вони зроблять помилку", - заявив Трамп.

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала розбіжності між Сполученими Штатами і шістьма іншими членами "Великої сімки", повідомивши, що наприкінці дводенного саміту в канадському Квебеці, буде опубліковано спільну заяву з торгівлі.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що їде в Канаду на G7, розраховуючи виправити несправедливі торгівельні угоди з країнами G7.

 

Країни G7 в цілому одностайні в усіх питанях, - Туск Трамп звинуватив країни G7 у "нечесній торгівлі"
Теги публікації: торговля, G7, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
У мережі з'явилося відео затримання догхантера Святогора
У мережі показали переповнені пляжі в Одесі (відео)
Королева Єлизавета ІІ перенесла серйозну операцію
"Неможливо більше приховувати!": у мережі висміяли український телеканал за абсурдний сюжет (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся