Трамп пообіцяв бути "найгіршим ворогом" для Путіна в разі розбрату

Дональд Трамп заявив що може стати найгіршим з ворогів для Володимира Путіна в разі розладу з ним

Президент РФ Володимир Путін може стати "гіршим ворогом" для Дональда Трампа в тому випадку, якщо вони не зможуть порозумітися. Про це він повідомив на каналі CNBC.

За словами Трампа, з Путіним "знаходити спільну мову" краще, ніж бути в поганих відносинах.

"Але якщо це не спрацює, то я можу стати найгіршим з ворогів, що у нього коли-небудь були", - заявив президент США.

Доказом своїх слів Дональд Трамп навів приклади з накладеними санкціями на компанії та громадян РФ, а також депортацію 60 російських дипломатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп дав розпорядження запросити Путіна до Вашингтона. Відвідати Вашингтон Путіну запропоновано восени. За словами представника Білого Дому "обговорення вже ведуться".