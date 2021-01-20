Трамп помиловал более 70 человек, среди них - его экс-советник Бэннон

Президент США Дональд Трамп опубликовал список помилованных. Помилованы 73 человека, в отношении еще 70 применена мера - смягчение наказания.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Среди помилованных, в частности, бывший советник Трампа Стивен Бэннон. Помилован был также активно оказывавший Трампу поддержку американский предприниматель Эллиотт Бройди.

Предпринимателю в октябре 2020 года предъявили обвинения в Вашингтоне в причастности к незаконной лоббистской деятельности. По данным властей США, он получил около 6 млн долларов за то, чтобы убедить Министерство юстиции США, а также администрацию Трампа в необходимости прекращения расследования по делу малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB.

Кроме того, в списке есть политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который, согласно утверждениям некоторых американских СМИ, ранее состоял в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной.

"Президент Трамп полностью помиловал Пола Эриксона", - подчеркивается в документе.

Консультант в июле 2020 года был приговорен к 7 годам тюремного заключения за мошенничество.

В то же время в списке не фигурирует имя личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Хотя ранее была информация, что юристы Трампа отговорили его от идеи помиловать самого себя, а также родственников и ближайший круг общения.