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Трамп помилував понад 70 осіб, серед них - екс-радник Беннон

Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Дональд Трамп опублікував список помилуваних. Помилувані 73 особи, у відношенні ще 70 застосована міра - пом'якшення покарання.

Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Серед помилуваних, зокрема, колишній радник Трампа Стівен Беннон. Був помилуваний також американський підприємець Елліотт Бройди, який активно надавав Трампу підтримку.

Підприємцю в жовтні 2020 року пред'явили звинувачення у Вашингтоні в причетності до незаконної лобістської діяльності. За даними влади США, він отримав близько 6 млн доларів за те, щоб переконати Міністерство юстиції США, а також адміністрацію Трампа у необхідності припинення розслідування у справі малайзійського державного інвестиційного фонду 1MDB.

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Крім того, у списку є політичний консультант Республіканської партії США Пол Еріксон, який, згідно з твердженнями деяких американських ЗМІ, раніше складався в романтичних стосунках з росіянкою Марією Бутіною.

"Президент Трамп повністю помилував Пола Еріксона", - підкреслюється в документі.

Консультант в липні 2020 року був засуджений до 7 років тюремного ув'язнення за шахрайство.

У той же час в списку не фігурує ім'я особистого адвоката Трампа Руді Джуліані. Хоча раніше була інформація, що юристи Трампа відрадили його від ідеї помилувати самого себе, а також родичів і найближче коло спілкування.

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Новини України Дональд Трамп