Трамп помиловал 15 человек: среди них осужденные в "российском деле"

Действующий президент США Дональд Трамп издал указ о помиловании 15 человек, включая двух осужденных по делу о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Это расследование вел спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Среди помилованных - советник президентской кампании Трампа 2016 года Джордж Пападопулос, а также его партнер Алекс Ван Зваан. Они были фигурантами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Зваан является родственником российского бизнесмена Хана. А Пападопулос фигурировал как представитель кампании Трампа, который имел контакт с российским профессором, а также женщиной с России, которая представилась родственницей Путина. Они предлагали предоставить кампании Трампа компромат на Хиллари Клинтон из ее писем, похищенных хакерами.

Кроме того, в указе о помиловании есть бывшие республиканцы Дункан Гантер, осужденный за махинации, Крис Коллинс, который обманывал следствие, Стив Стокман, обвиненный в 2018 году за отмывание денег.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен помиловать ряд лиц до окончания срока пребывания на посту главы государства. Некоторые советники президента США считали, что он может заранее пощадить и себя самого. Трамп уже подписал решение о помиловании в отношении нескольких лиц, в том числе и своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.