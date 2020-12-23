Трамп помилував 15 осіб: серед них засуджені в "російській справі"

Чинний президент США Дональд Трамп видав указ про помилування 15 осіб, зокрема двох засуджених у справі про російське втручання в американські вибори у 2016 році. Це розслідування вів спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Серед помилуваних - радник президентської кампанії Трампа 2016 року Джордж Пападопулос, а також його партнер Алекс Ван Зваан. Вони були фігурантами розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Зваан є родичем російського бізнесмена Хана. А Пападопулос фігурував як представник кампанії Трампа, що мав контакт з російським професором, а також жінкою з Росії, яка представилась родичкою Путіна. Вони пропонували надати кампанії Трампа компромат на Гілларі Клінтон з її листів, викрадених хакерами.

Крім того, в указі про помилування є колишні республіканці Дункан Гантер, засуджений за махінації, Кріс Коллінс, який обманював слідство, Стів Стокман, звинувачений у 2018 році у відмиванні грошей.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп мав намір помилувати низку осіб до закінчення терміну перебування на посаді глави держави. Деякі радники президента США вважали, що він може заздалегідь помилувати й себе самого. Трамп вже підписав рішення про помилування щодо декількох осіб, у тому числі і свого колишнього радника з нацбезпеки Майкла Флінна.