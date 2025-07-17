Трамп не помилився? ЗМІ дізналися, як Україна може отримати 17 Patriot

Видання звернуло увагу на повідомлення Федерального департаменту оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) Швейцарії, яке попередило, що доставку п'яти батарей Patriot, яка була запланована на 2026 рік, перенесли. Про це відомство попередив Пентагон.

Системи Patriot Швейцарія мала отримати в рамках контракту, який було погоджено ще у 2021 році.

Контрактом передбачається постачання 17 пускових установок Patriot. Також Швейцарія має отримати 70 зенітних ракет GEM-T, п'ять РЛС AN/MPQ-65, шість систем розподілу інформації MIDS-LVT і п'ять пунктів бойового управління AN/MSQ-132.

Defense Express припускає, що кожна батарея Patriot, яку має отримати Швейцарія, включає по три пускові установки. Ще дві пускові установки могли придбати для резерву.

Видання звертає увагу, що поки що невідомо, як США збираються розв'язати юридичні та бюрократичні питання, що можуть бути пов'язані з поставками в Україну батарей, які були призначені для Швейцарії.

Передати 17 Patriot Україні 14 липня обіцяв президент США Дональд Трамп. Він заявляв, що такі системи "не знадобляться одній країні".