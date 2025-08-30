"Трамп помер": Венс та творець "Сімпсонів" випадково запустили новий тренд в соцмережах

Віцепрезидент США Джей Ді Венс випадково запустив у соцмережі X (Twitter) своєрідний "тренд" щодо президента Дональда Трампа. У соцмережі з'явилися десятки тисяч дописів під хештегом "Трамп мертвий".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC та Newsweek .

Зазначається, що на платформі 30 серпня нараховувалися щонайменше 87 тисяч дописів із загальним охопленням 1,3 млн користувачів, які об'єднувала фраза "Трамп мертвий". Сталося це не тільки через Венса, але й через постійні спекуляції навколо здоров'я Трампа.

Наприклад, він часто відсутній на публічних заходів. А руку американського лідера "прикрашає" підозрілий синець в одному й тому самому місці. Вважається, що це може бути слідом від голки крапельниці, або уколів ліків.

Як все почалося

Венс 27 серпня в інтерв'ю USA Today заявив, що "готовий стати президентом", якщо з чинним лідером держави трапиться "жахлива трагедія". При цьому Венс під час інтерв'ю акцентував на тому, що Трамп, мовляв, у прекрасній формі, дуже бадьорий та має "неймовірно міцне здоров'я".



"Так, трапляються жахливі трагедії. Але я дуже впевнений, що президент Сполучених Штатів у хорошій формі, дослужить решту свого терміну та зробить великі справи для американського народу", - заявив він.

Масла у вогонь підлили заяви творця відомого мультсеріалу "Сімпсони", Метта Грьонінга - в якому, до речі, двічі "передбачали" можливу смерть Трампа, у 2024 році та 12 квітня 2025 року.

Грьонінг під час фестивалю Comic-Con у Сан-Дієго ще в липні пожартував, що серіал буде йти, "доки хтось не помре... коли ви знаєте хто помре", вочевидь натякаючи на Трампа.

" Ми продовжуватимемо. Ми будемо продовжувати, доки хтось не помре. Коли ви знаєте хто помре, "Сімпсони" прогнозують, що на вулицях будуть танці. Тільки президент Венс заборонить танці", - сказав він.

Після цього соцмережа буквально спалахнула. Низка користувачів жартувала про смерть Трампа, інші висловлювали стурбованість його здоров'ям, а дехто відкрито радів.

Чи мають чутки основу?

При цьому Трамп дійсно нещодавно зазнав проблем зі здоров'ям. У липні Білий дім підтвердив, що в президента є хронічна венозна недостатність - проте це типова річ для людей його віку.

Щодо синців на руці Трампа, Білий дім пояснив їх "незначним подразненням м'яких тканин" через нібито "часті рукостискання та вживання аспірину". Останній нібито вживається, як частина профілактики серцево-судинних захворювань - які теж є типовими для людей у віці президента США.

Тим часом сам Трамп відчуває себе непогано. Попри те, що він не з'являвся на публіці з 26 серпня, 30 серпня президент США традиційно приїхав грати у гольф, де зазвичай проводить усі вихідні.

Приїзд Трампа потрапив на фото та відео, спростувавши тим самим повідомлення про його можливу смерть. З ним була його онука, Кай Трамп.