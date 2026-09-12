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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп поклав відповідальність на Іран за удар по нафтовій артерії Саудівської Аравії

14:10 12.09.2026 Сб
2 хв
Атака зачепила маршрут експорту нафти, що проходить в обхід Ормузької протоки
aimg Марія Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

У Вашингтоні вважають, що Іран, ймовірно, стоїть за атакою на нафтопровід Саудівської Аравії, який дозволяє експортувати нафту в обхід Ормузької протоки.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп зробив відповідну заяву в суботу під час спілкування з журналістами в Дубліні. У нього запитали, чи вважає він Іран відповідальним за напад на важливий нафтопровід.

"Я думаю, що так, ймовірно, це вони", - відповів президент США.

Трамп поговорив із наслідним принцом Саудівської Аравії

Американський лідер також повідомив, що після атаки розмовляв із саудівським наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом. Трампа назвав його "хорошим другом".

Водночас президент США розповів про контакт із єменськими хуситами, яких підтримує Іран. За словами Трампа, представники угруповання зателефонували його адміністрації та дали зрозуміти, що не хочуть прямого втручання Сполучених Штатів у конфлікт.

"Вони воліли б, щоб ми не втручалися, і пропускають більшість суден", - сказав Трамп.

Він додав, що є лише одна країна, з якою хусити "не надто задоволені", і пообіцяв, що США розберуться із цією ситуацією.

Нагадуємо, напередодні у Саудівській Аравії дрони атакували ключовий східно-західний нафтопровід. Унаслідок удару були пошкоджені насосні станції, а роботу трубопроводу тимчасово зупинили.

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ІранСполучені Штати АмерикиБлизький СхідОрмузька протокаСаудівська АравіяНАФТА