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Трамп возложил ответственность на Иран за удар по нефтяной артерии Саудовской Аравии

14:10 12.09.2026 Сб
2 мин
Атака затронула маршрут экспорта проходящей в обход Ормузского пролива нефти
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В Вашингтоне считают, что Иран, вероятно, стоит за атакой на нефтепровод Саудовской Аравии, позволяющий экспортировать нефть в обход Ормузского пролива.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп сделал заявление в субботу во время общения с журналистами в Дублине. У него спросили, считает ли он Иран ответственным за нападение на важный нефтепровод.

"Я думаю, что да, вероятно, это они", – ответил президент США.

Трамп побеседовал с наследным принцем Саудовской Аравии

Американский лидер также сообщил, что после атаки разговаривал с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Трампа назвал его "хорошим другом".

В то же время президент США рассказал о контакте с йеменскими хуситами, поддерживаемыми Ираном. По словам Трампа, представители группировки позвонили по телефону его администрации и дали понять, что не хотят прямого вмешательства Соединенных Штатов в конфликт.

"Они предпочли бы, чтобы мы не вмешивались, и пропускают большинство судов", - сказал Трамп.

Он добавил, что есть только одна страна, с которой хустить "не слишком удовлетворены", и пообещал, что США разберутся с этой ситуацией.

Напомним, накануне в Саудовской Аравии дроны атаковали ключевой восточно-западный нефтепровод. В результате удара были повреждены насосные станции, а работу трубопровода временно остановили.

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