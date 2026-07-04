Трамп показав макет нової 100-доларової купюри зі своїм підписом

У п'ятницю президент США Дональд Трамп опублікував фото нової 100-доларової купюри зі своїм підписом. Це сталося через кілька місяців після того, як Мінфін США анонсував подібні плани.

Про це повідомляє РБК-Україна повідомляло, що на CNN і пост Трампа в Truth Social.

Ще в березні глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація вперше планує розмістити підпис Трампа на американських купюрах на честь 250-річчя США.

Вже в ніч проти 4 липня Трамп особисто показав, як виглядатиме дана купюра. На зображенні підпис лідера США видно зліва над підписом Бессента.

Суть ситуації в тому, що раніше на 100-доларовій купюрі були лише підписи міністра фінансів та скарбника США, але не чинного президента. Тобто при Трампі така історія сталася вперше.

"Внесок президента в історію як архітектора економічного відродження Америки в Золоте століття незаперечний. Друк його підпису на американських грошах не тільки доречний, а й цілком заслужений", - говорив Бессент у березні.

Наразі CNN звернулися до Мінфіну з питанням, чи друкуються такі купюри.

При цьому історія могла зайти ще далі. Низка членів Конгресу хотіли розмістити портрет Трампа на ювілейній банкноті 250 доларів. Але реалізація була малоймовірна, оскільки вимагала підтримку сенаторів-демократів.

Згідно із законодавством США, "на валюті та цінних паперах США може бути зображений лише портрет померлої людини".

Раніше цього року співробітники Бюро гравіювання та друку готували прототипи купюри у 250 доларів із портретом та підписом Трампа. У травні на брифінгу в Білому домі Бессент заявив Кейтлан Коллінз, що, на його думку, "немає нічого поганого" у розміщенні портрета Трампа на американських грошах.

"Я не думаю, що є щось погане в тому, щоб президент Сполучених Штатів - людина, яка була президентом Сполучених Штатів, - фігурувала на банкноті, присвяченій 250-річчю", - сказав глава Мінфіну США.