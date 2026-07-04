Трамп показал макет новой 100-долларовой купюры со своей подписью

В пятницу президент США Дональд Трамп опубликовал фото новой 100-долларовой купюры со своей подписью. Это случилось спустя несколько месяцев после того, как Минфин США анонсировал подобные планы.

Об этом сообщает РБК-Украина сообщало что на CNN и пост Трампа в Truth Social.

Важно отметить, что еще в марте глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация впервые планирует разместить подпись Трампа на американских купюрах в часть 250-летия США.

Уже в ночь на 4 июля Трамп лично показал, как будет выглядеть данная купюра. На изображении подпись лидера США видна над подписью Бессента.

Суть всей ситуации в том, что ранее на 100-долларовой купюре были лишь подписи министра финансов и казначея США, но никак не действующего президента. То есть, при Трампе такая история впервые.

"Вклад президента в историю как архитектора экономического возрождения Америки в Золотой век неоспорим. Печать его подписи на американских деньгах не только уместна, но и вполне заслужена", - говорил Бессент в марте.

На данный момент CNN обратились к Минфину с вопросом, печатаются ли уже такие купюры.

При этом история могла зайти еще дальше. Ряд членов Конгресса хотели разместить портрет Трампа на юбилейной банкноте в 250 долларов. Но этот исход был маловероятным, так как требовал поддержку сенаторов-демократов.

Согласно законодательству США, "на валюте и ценных бумагах США может быть изображен только портрет умершего человека".

Ранее в этом году сотрудники Бюро гравировки и печати готовили прототипы купюры в 250 долларов с портретом и подписью Трампа. В мае на брифинге в Белом доме Бессент заявил Кейтлан Коллинз, что, по его мнению, "нет ничего предосудительного" в размещении портрета Трампа на американских деньгах.

"Я не думаю, что есть что-то предосудительное в том, чтобы президент Соединенных Штатов - человек, который был президентом Соединенных Штатов, - фигурировал на банкноте, посвященном 250-летию", - сказал глава Минфина США.