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Трамп заявил, что сегодня опубликует стенограмму разговора с Зеленским

Новости » Политика     14.11.2019 - 04:08
Трамп заявил, что сегодня опубликует стенограмму разговора с Зеленским
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Речь идет о разговоре в апреле

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг он исполнит свое обещание и опубликует стенограмму апрельского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что судя по свидетельствам в Конгрессе, во время этой беседы Трамп попросил Зеленского инициировать расследование в отношении Джо Байдена, своего потенциального конкурента на выборах в 2020 году, и его сына Хантера, тогда - связанного с крупным украинским бизнесом.

Оппоненты президента США обвиняют его в намеренном удержании военной помощи Украине, в размере почти 400 миллионов долларов, с целью сперва добиться от украинского руководства помощи в сборе компромата на его, Трампа, политических конкуретнтов.

Как изветно, Трамп всего провел два телефонных разговора с Зеленским. Стеннограмма июльского разговора была опубликована ранее.

Напомним, ранее Трамп уже заявлял, что готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с Зеленским. Трамп говорил о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах.

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