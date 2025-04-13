Трамп похвалив Букеле: Сальвадор тримає у в'язниці "інопланетних ворогів світу"

"Наші країни тісно співпрацюють, щоб викорінити терористичні організації та побудувати майбутнє процвітання. Президент Букеле люб'язно прийняв під опіку своєї країни деяких із найжорстокіших інопланетних ворогів світу і, зокрема, Сполучених Штатів", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він додав, що "ці варвари" перебувають тепер під одноосібною опікою Сальвадора - "гордої і суверенної країни". За словами глави Білого, їхнє майбутнє залежить від президента Букеле і його уряду.

"Вони (злочинці - ред.) ніколи більше не будуть погрожувати або загрожувати нашим громадянам", - резюмував президент США.